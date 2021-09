US-Turnstar Simone Biles nach Olympia: "Hätte lange vor Tokio aufhören müssen"

Turn-Superstar Simone Biles hat ihren Start bei den Olympischen Spielen in Tokio im Nachhinein als Fehler bezeichnet. "Wenn man schaut, was ich in den letzten sieben Jahren alles durchgemacht habe, hätte ich nie wieder zum Olympia-Team gehören dürfen", sagte Rekordweltmeisterin Biles dem New York Magazine und ergänzte: "Ich hätte schon lange vor Tokio aufhören sollen."

