"Equal Pay": US-Nationalspielerinnen um Megan Rapinoe erzielen Einigung mit Verband

Der jahrelange Rechtsstreit zwischen Nationalspielerinnen und dem US-Verband ist am Dienstag zu Ende gegangen. Nachdem Megan Rapinoe & Co. darauf klagten, die gleiche Bezahlung wie ihre männliche Kollegen zu bekommen, erhalten sie nun eine Ausgleichszahlung in Höhe von 24 Millionen US-Dollar - und ein Versprechen.