US-Team verärgert wegen Olympia-Starterlaubnis für Eiskunstläuferin Kamila Walijewa

Mit großer Enttäuschung hat das Olympische Komitee der USA auf die Starterlaubnis für die russische Eiskunstläuferin Kamila Walijewa im Damen-Einzel bei den Winterspielen reagiert. "Die Athleten haben das Recht zu wissen, dass sie unter fairen Bedingungen antreten. Leider ist dieses Recht heute versagt geblieben", sagte Geschäftsführerin Sarah Hirshland am Montag. Die 15 Jahre alte Goldfavoritin Walijewa darf nach einem Urteil der Sportrichter trotz eines positiven Dopingtests am Einzel-Wettbewerb in Peking teilnehmen.

