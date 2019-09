User-Abstimmung: Welche 96-Spieler sollen gegen Bielefeld starten?

Doch während die Arminen noch eine reine Weste haben und ungeschlagen in die HDI-Arena reisen, sieht die Bilanz für Hannover 96 nicht besonders rosig aus: Erst zwei magere Punkte sammelten die Roten auf heimischem Rasen.

Die Länderspielpause ist vorbei, die herbe Niederlage gegen den Hamburger SV weggesteckt und der Cheftrainer hoch motiviert: Am Samstagmittag (13 Uhr) öffnet Hannover 96 die Pforten für das dritte Heimspiel. Der Gegner Arminia Bielefeld ist eine "anspruchsvolle Aufgabe", findet Cheftrainer Mirko Slomka . Doch seine Mannschaft habe "Bock, vor einem fast vollen Stadion Arminia Bielefeld zu schlagen".

Ansgar Brinkmann im Interview: "In welchem Mannschaftsteil ist 96 stark?"

Aogo und Stendera in Startelf?

Klar, dass die 38.000 angesagten Zuschauer langsam Zählbares sehen möchten. Doch ebenso gespannt werden sie auf die Neuzugänge Dennis Aogo und Marc Stendera sein, die sich bisher noch nicht im 96-Trikot präsentieren konnten. Ihr auch?

Bevor Mirko Slomka am Samstag die Startelf bekannt gibt, seid Ihr wieder gefragt: Sind Aogo und Stendera Sofort-Lösungen für das Mittelfeld oder soll der hoch gelobte Emil Hansson endlich sein Debüt in der ersten Elf geben? Kurz: Wer soll in der 96-Startelf stehen?