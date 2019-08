Hoffen auf die ersten Punkte: Wie würdet ihr 96 gegen Jahn Regensburg aufstellen?

Endlich wieder Bundesliga in Hannover! Auch wenn es nur in der zweithöchsten deutschen Spielklasse ist, ist es doch einfach schön, dass 96 am Samstag endlich wieder vor heimischem Publikum um Zählbares kämpft. Zu Gast in der HDI-Arena zur besten Zeit ab 15.30 Uhr ist der SSV Jahn Regensburg.

Gloster wieder eine Option

Trainer Mirko Slomka muss gegen die Oberpfälzer auf den gelb-rot-gesperrten Matthias Ostrzolek, Timo Hübers (Aufbautraining nach Kreuzbandriss) sowie Cedric Teuchert (Muskelfaszienverletzung) verzichten. Linksverteidiger Christopher Gloster, der am Mittwoch eine Prellung der Brust- und Halswirbelsäule erlitten hat, soll hingegen am Freitag wieder mit der Mannschaft trainieren und ist demzufolge eine Option für den Kader.

Nach dem 1:2 in Stuttgart wollen die Roten nun zu Hause die ersten Punkte der Saison 2019/20 holen. Mit welcher Startelf seht ihr die größten Erfolgsaussichten?