Hansson rein, Teuchert raus: So würdet ihr Hannover 96 gegen Sandhausen spielen lassen

Drei Punkte müssen her, so viel ist sicher. Im Heimspiel von Hannover 96 am Freitagabend (18.30 Uhr) gegen den SV Sandhausen geht es nicht nur um den Job von Trainer Mirko Slomka, sondern auch darum, nicht in den Tabellenkeller abzurutschen.

Ersetzen muss Slomka den zuletzt formstarken Waldemar Anton (Gelbsperre). Als Alternativen bieten sich Dennis Aogo und Marvin Bakalorz an. Wir haben euch gefragt, mit welchen elf Spielern ihr in die Partie gegen Sandhausen gehen würdet. Das Ergebnis fällt vor allem im Mittelfeld sehr knapp aus, nur fünf Prozentpunkte trennten Aogo und Bakalorz. Auch im Angriff gingen die Meinungen über den passenden Dreiersturm auseinander, das Rennen machte unter anderem Emil Hansson.