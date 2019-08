Der Auftakt in der 2. Bundesliga ist missglückt, Hannover 96 hat nur einen Punkt aus zwei Spielen gesammelt. Der Start im DFB-Pokal am Montag soll besser klappen. 96-Coach Mirko Slomka kündigte bereits an, seine beste Elf aufbieten zu wollen: „Es ist nicht die Zeit, jetzt irgendwas auszuprobieren oder zu testen. Es müssen Ergebnisse auf den Platz."

Wir haben euch gefragt, was ihr im Vergleich zum Heimspiel gegen den SSV Jahn Regensburg (1:1) am vergangenen Samstag ändern würdet. Neuzugang Cedric Teuchert setzte sich in der Abstimmung in einem Kopf-an-Kopf-Rennen mit Marvin Ducksch knapp durch, ähnlich knapp habt ihr für Michael Esser statt Ron-Robert Zieler zwischen den Pfosten votiert.