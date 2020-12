Mit Ducksch und Weydandt: So würdet ihr Hannover 96 beim 1. FC Heidenheim aufstellen

Nach dem glücklichen 1:0-Sieg beim Hamburger SV am vergangenen Spieltag geht es für Hannover 96 in dieser Woche gleich mit dem nächsten Auswärtsspiel weiter. Am Samstag (13 Uhr) gastieren die Roten beim 1. FC Heidenheim in der Voith-Arena. Personell kann 96-Trainer Kenan Kocak fast aus dem Vollen schöpfen. Neben Linton Maina (Knie) fehlen dem Coach nur die Langzeitverletzten Franck Evina (Teilriss des Außenbandes im Knie) und Mike Frantz (Muskelabriss im Oberschenkel). Ein Fragezeichen steht hinter dem Einsatz von Linksverteidiger Niklas Hult, der zuletzt Probleme im Oberschenkel hatte.

