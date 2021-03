Ihr habt abgestimmt! So würdet ihr Hannover 96 beim FC Erzgebirge Aue aufstellen

Nach drei sieglosen Spielen in Serie will Hannover 96 endlich einen Dreier einfahren. Im Auswärtsspiel beim FC Erzgebirge Aue muss Kenan Kocak seine Startelf allerdings wieder einmal umbauen. Beim 2:2 gegen die SpVgg Greuther Fürth haben Valmir Sulejmani und Jaka Bijol ihre fünfte gelbe Karte kassiert - und werden damit gesperrt fehlen.

Wieder mit an Bord ist Simon Falette. Nach dem Zwischenfall im Training soll er wieder zum Kader der Roten gehören. Ein Kandidat für die erste Elf ist er nach Meinung der SPORTBUZZER-User allerdings nicht. Ganz anders sieht es dagegen bei Moussa Doumbouya aus. Geht es nach den SPORTBUZZER-Usern, dann steht der Stürmer von Beginn an auf dem Platz. Die komplette User-Startelf seht ihr in der Galerie.