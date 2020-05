User-Aufstellung: So würdet ihr Hannover 96 beim VfL Osnabrück spielen lassen

Wir haben euch gefragt, welche Elf beim Re-Start auflaufen soll. Das ist eure 96-Aufstellung für die Partie in Osnabrück.

Für Hannover 96 geht es am Samstag (13 Uhr) gleich mit dem prestigeträchtigen Niedersachsen-Duell beim VfL Osnabrück los. Bei der Partie an der Bremer Brücke wäre gute Stimmung normalerweise garantiert gewesen, nun ist kein Stadion-Publikum zugelassen. „Ohne die Zuschauer fehlt ein Stück Fußball. Das brauchen wir nicht schönzureden“, sagte Kocak. „Wir müssen die Situation annehmen und versuchen, das Beste daraus zu machen.“

"Wir sind selber gespannt": 96-Trainer Kocak freut sich auf Neustart in Osnabrück

96-Meinung: Es geht jetzt mit kontrollierter Defensive in den Schleudergang

Die Statistik

96 ist nach 20 Jahren wieder zu Gast in Osnabrück. Am 24. September 2000 siegte 96 mit 1:0, Torschütze war Daniel Stendel. Osnabrück ist seit sieben Pflichtspielen sieglos gegen 96 (vier Remis, drei Niederlagen). Das Hinspiel endete 0:0. Das 3:1 in der Regionalliga 1996 war der einzige VfL-Sieg der letzten 14 Duelle.