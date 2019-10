Ihr seid gefragt: Wie würdet ihr Hannover 96 bei Dynamo Dresden aufstellen?

Für Hannover 96 geht es im Auswärtsspiel bei Dynamo Dresden (Samstag, 13 Uhr) um Wiedergutmachung. Nach der 0:4-Niederlage gegen Nürnberg nahm die Kritik deutlich zu. Für Trainer Mirko Slomka könnte die Partie in Dresden bereits ein Endspiel sein. Sollte 96 verlieren, dürften Konsequenzen folgen.

Aogo und Bakalorz fallen aus

Slomka ist sich der prekären Situation bewusst und weiß, dass unbedingt ein Dreier her muss. Der Trainer ist aktuell noch auf der Suche nach dem richtigen Personal in der Krise. Verzichten muss 96 in jedem Fall auf Dennis Aogo, Felipe, Sebastian Jung, Linton Maina und Timo Hübers. Kurzfristig fällt auch Kapitän Marvin Bakalorz aus, der an Oberschenkelbeschwerden leidet.

Auf der Spieltagspressekonferenz ging es auch um die Harmlosigkeit im Angriff. Unter der Woche trainierte 96 fast ausschließlich an den offensiven Abläufen. Logisch, denn gegen Nürnberg fehlte vor allem die Durchschlagskraft. Zuletzt sollten Marvin Ducksch, Cedric Teuchert, Genki Haraguchi und Marc Stendera für offensive Gefahr sorgen. Mögliche Alternativen für die zuletzt glücklosen Profis wären Hendrik Weydandt, Florent Muslija oder Emil Hansson.