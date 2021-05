Ohne Kaiser, mit Franke und Hübers: So würdet ihr Hannover 96 beim FC St. Pauli aufstellen

Eine Saison zum Vergessen neigt sich dem Ende entgegen, am Sonntag (15.30 Uhr) steht für Hannover 96 das letzte Auswärtsspiel beim FC St. Pauli an. Trainer Kenan Kocak wünscht sich in den verbleibenden beiden Partien ein "sauberes Ende". Welche Mannschaft beschert ihm das am ehesten?

Das wollten wir von euch wissen, 1.010 SPORTBUZZER-User haben abgestimmt, welche Startelf Kocak auf St. Pauli ins Rennen schicken sollte. Der klare Wunsch der Fans: Das Innenverteidigerduo Marcel Franke und Timo Hübers, das äußerst gut funktionierte, ehe sich erst Hübers und dann Franke verletzte. In den sechs Spielen vor Hübers' langem Ausfall kassierte 96 mit den beiden im Abwehrzentrum nur sieben Gegentreffer. Hinter den angeschlagenen Defensivakteuren steht allerdings noch ein Fragezeichen.