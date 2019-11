Mit Esser und ohne Anton: So würdet ihr Hannover 96 beim FC St. Pauli aufstellen

Das Debüt von Trainer Kenan Kocak ist am vergangenen Montag im Heimspiel gegen Darmstadt 98 missraten. Nun steht das zweite Spiel seiner noch jungen Amtszeit vor der Tür. Am Samstag (13 Uhr) gastieren die Roten beim FC St. Pauli.

Für 96 spricht die gute Auswärtsbilanz der bisherigen Saison. Während die Niedersachsen in der Heimtabelle auf Platz 18 stehen, grüßen sie im Auswärtsranking der zweiten Liga von Platz drei. An die bisherigen Erfolgserlebnisse in der Fremde soll nun angeknüpft werden.