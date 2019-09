Stendera soll beginnen - Muslija muss weichen: So würdet Ihr 96 gegen Kiel aufstellen

Es ist viel gesagt worden, jetzt darf's angehen: Hannover 96 muss bei Holstein Kiel beweisen, dass sie zu den besseren Mannschaften der 2. Bundesliga gehört. Beide haben fünf Zähler, beide eine bisweilen schwache Torquote (Kiel fünf Tore, Hannover sechs Tore). Ein Feuerwerk dürfte es nicht werden, aber das interessiert am Ende denjenigen am Wenigsten, der sich drei Punkte gesichert hat.

Dabrowskis Tipps für Slomka

Es ist keine leichte Aufgabe für die Niedersachsen. Die Störche haben in Ole Werner einen neuen Trainer installiert und Mirko Slomka sich entsprechend bei 96-U23-Trainer Christoph Dabrowski informiert, wie der so tickt. Werner führte die Reserve aus der Oberliga in die Regionalliga Nord - und traf dort auf "Dabro". Gegen ihn holte der neue Cheftrainer der Störche übrigens vier Punkte und gewann vor drei Wochen mit 3:2 in Hannover. Setzt sich dieser Trend fort?

Das wäre nicht im Sinne von Mirko Slomka. Seine Farben sollen im Nordduell dreifach punkten, mit mehr Durchschlagskraft und Torhunger. Mit welcher Elf das funktionieren soll, durftet Ihr bei uns entscheiden. Das Ergebnis in der Galerie.