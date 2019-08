Ihr seid gefragt: Mit welcher Elf würdet ihr Hannover 96 gegen Fürth starten lassen?

Hannover 96 will nachlegen! Dem 3:0 beim SV Wehen Wiesbaden will die Mannschaft von Mirko Slomka nun den ersten Heimsieg der Saison folgen lassen. Zu Gast am Samstag ist die SpVgg Greuther Fürth, Anstoß gegen die Franken ist um 13 Uhr.

Hält sich Slomka an das Motto "Never change a winning team"? Möglich wäre es, denn kein Spieler gesperrt oder verletzt, der in Wiesbaden in der Startelf stand. Mit Emil Hansson gibt es allerdings eine ganz neue Option für die Offensive, zudem hat sich Hendrik Weydandt nach Krankheit zurückgemeldet.

Vorn hat der Trainer die Qual der Wahl. Wie würdet ihr aufstellen?