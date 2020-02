Ihr habt entschieden: So würdet Ihr Hannover 96 gegen den Hamburger SV aufstellen

Am Samstag (13 Uhr) empfängt Hannover 96 erstmalig den Hamburger SV in der 2. Fußball-Bundesliga. Nach dem Auswärtssieg in Unterzahl bei der Spielvereinigung Greuther Fürth haben sich Cedric Teuchert und seine Mannschaftskameraden fürs kommende Heimspiel vorgenommen, "ganz Deutschland zu zeigen, dass wir nicht die Dummen sind".