Weydandt statt Sulejmani: So würdet ihr Hannover 96 gegen Paderborn aufstellen

Drei Siege am Stück, das hat Hannover 96 in dieser Saison noch nicht geschafft. Im Heimspiel gegen den SC Paderborn hat die Mannschaft von Trainer Kenan Kocak das zweite Mal in dieser Saison die Chance, diesen Bann zu brechen. Nach den knappen Erfolgen gegen den VfL Osnabrück (1:0) und im Derby bei Eintracht Braunschweig (2:1) muss der 96-Coach zwangsläufig seine Startelf umbauen.

Patrick Twumasi (Faserriss) fällt mindestens drei Wochen aus, in der Offensive wird also ein Platz frei. Kingsley Schindler, Hendrik Weydandt und Florent Muslija, in Braunschweig alle auf der Bank, bieten sich an.