Mit Falette und Maina: So würdet ihr Hannover 96 beim SV Sandhausen starten lassen

Unter der Woche hat Hannover 96 nach acht Spielen in Folge ohne Sieg endlich wieder drei Punkte geholt. Im Heimspiel gegen Jahn Regensburg konnte sich das Team von Kenan Kocak mit 3:1 durchsetzen. Nun geht es zum SV Sandhausen. Am Sonntag (ab 13.30 Uhr im SPORTBUZZER-Liveticker) sind die Roten im BWT-Stadion am Hardtwald zu Gast.

Motivationsschub für Sandhausen

Dabei müssen sich die Roten auf einen Gegner mit ordentlich Rückenwind gefasst machen. Die Mannschaft von Trainer Stefan Kulovits steckt zwar mitten im Abstiegskampf, konnte zuletzt aber erstmals in der laufenden Spielzeit zwei Siege in Serie einfahren und hat unter anderem den Hamburger SV geschlagen. Personell kann 96-Coach Kenan Kocak beim Duell gegen seinen Ex-Klub fast aus dem Vollen schöpfen, ihm fehlen nur die Langzeitverletzten Timo Hübers und Franck Evina. Doch zuerst seid wie gewohnt ihr mit der Aufstellung an der Reihe, hier ist eure 96-Startelf für die Partie in Sandhausen.