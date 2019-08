Ihr seid gefragt: Wie würdet Ihr Hannover 96 beim SV Wehen Wiesbaden aufstellen?

Hannover 96 will am Samstag (13 Uhr) beim SV Wehen Wiesbaden den ersten Dreier der Saison einfahren. Trainer Mirko Slomka fordert dafür "Kampf" und "Körperlichkeit". Ihm sei bewusst, dass man in der zweiten Liga nicht nur über die "spielerische Klasse" zum Erfolg kommen kann, sondern die "Ärmel hochkrempeln" muss.

Teuchert in der Startelf, Weydandt auf der Bank?

Für diese Marschroute sucht Slomka nun das richtige Personal. Neuzugang Jannes Horn ist direkt im Kader von 96 - und könnte womöglich sogar in der Startelf stehen. Auch Angreifer Cedric Teuchert darf sich berechtigte Hoffnungen auf einen Platz in der Anfangsformation machen, während Hendrik Weydandt mit seiner Grippe vermutlich nicht starten wird.

Slomka hat in den vergangenen Spielen einer Dreierkette vertraut - bestehend aus Franke, Felipe und Anton. Auf die beiden äußeren Mittelfeldspieler kommt enorm viel Arbeit zu, denn sie müssen viel in der Defensive aushelfen - und gleichzeitig für Gefahr in der Offensive sorgen. Diese Positionen könnten von Julian Korb, Linton Maina, Miiko Albornoz, Matthias Ostrzolek und Neuzugang Jannes Horn bekleidet werden.

Wie seht Ihr das? Welche Mannschaft soll Mirko Slomka gegen den SV Wehen Wiesbaden ins Rennen schicken?