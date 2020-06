Mit Maina statt Muslija: So würdet ihr Hannover 96 gegen Bochum aufstellen

Saison 2019/20, 2. Bundesliga, 34. Spieltag: Hannover 96 bittet den VfL Bochum zum letzten Tanz in dieser Spielzeit. Diese wird in Erinnerung bleiben, vor allem wegen der Unterbrechung durch die Corona-Pandemie und die folgenden Geisterspiele. Aus Sicht der Roten war es eine durchwachsene Runde mit Tendenz nach oben nach dem Trainerwechsel von Mirko Slomka zu Kenan Kocak. Das Ziel am Sonntag: Mit einem Heimsieg die Saison versöhnlich abschließen und auf dem sechsten Platz einlaufen.

Das Personal würden die SPORTBUZZER-User im Vergleich zu den jüngsten Auftritten weitgehend unverändert lassen. Allerdings wünschen sie sich Linton Maina statt Florent Muslija in der Startelf. Klar ist auch: Stammtorhüter Ron-Robert Zieler ist außen vor, seine Vertreter dürfen zum Ende der Saison ran - Michael Ratajczak zuletzt in Aue, Martin Hansen jetzt gegen Bochum.