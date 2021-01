User-Aufstellung: Welche 96-Startelf würdet ihr gegen den VfL Osnabrück aufbieten?

Wer die Spiele von Hannover 96 verfolgt, hat sicher keine Langeweile, weiß aber auch nie, was dabei herauskommt. Die Saison der Roten gleicht einer Achterbahnfahrt. Acht Siege stehen acht Niederlagen gegenüber, nur zwei Mal gab es ein Unentschieden. Am Montag (20.30 Uhr) empfangen die Niedersachsen den VfL Osnabrück. Das Hinspiel haben Haraguchi, Ducksch und Co. mit 1:2 verloren. Damals sorgte auch ein strittiger Elfmeterpfiff für Aufsehen.

Anzeige