Mit Frantz in der Startelf: So würdet ihr Hannover 96 gegen Greuther Fürth aufstellen

Bei der Niederlage gegen Fortuna Düsseldorf hat Hannover 96 gar nicht gut ausgesehen. Auch das Zeugnis der SPORTBUZZER-User fiel nach der Pleite in Überzahl (zurecht) ernüchternd aus. Gegen die SpVgg Greuther Fürth haben die Roten nun etwas gut zu machen, müssen dabei aber unter anderem auf Timo Hübers verzichten. Der Abwehrchef fällt mit einer Muskelverletzung bis auf Weiteres aus.

Comeback in die Startelf?

Vor seinem Comeback steht dagegen Mike Frantz. Der Mittelfeldroutinier könnte nach fast vier Monaten Verletzungspause auf den Platz zurückkehren - und gehört nach Meinung der SPORTBUZZER-User auch sofort in die Startelf. Für Kapitän Dominik Kaiser bleibt dagegen nur ein Platz auf der Bank. Das ist allerdings nicht die einzige Änderung im Vergleich zum Spiel in Düsseldorf. Die komplette User-Aufstellung seht ihr in der Galerie!