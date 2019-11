Maina-Comeback: Mit dieser 96-Elf würdet ihr gegen Darmstadt starten

Hannover 96 bestreitet am Montagabend sein erstes Spiel unter dem neuen Trainer Kenan Kocak. Gegner in der HDI Arena ist um 20.30 Uhr der SV Darmstadt 98. 96 steht in dieser Partie unter großem Druck, da der Bundesliga-Absteiger auch in der Zweiten Liga auf den 16. Platz abgerutscht ist und in dieser Saison noch kein Heimspiel gewonnen hat.

Verzichten muss Kocak neben Marcel Franke (Rot-Sperre) auch auf Cedric Teuchert. Der Stürmer zog sich im Training am Sonntag einen Jochbeinbruch zu und fällt für den Rest des Jahres aus. Dafür ist Linton Maina wieder einsatzbereit, genau wie Marc Stendera. Dennis Aogo hat noch Trainingsrückstand. So würdet ihr Hannover 96 gegen Darmstadt aufstellen.