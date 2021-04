User-Aufstellung: Mit welcher Elf soll 96 das Spiel gegen Bochum angehen?

Spielt Maina von Beginn an? Landet Ducksch auf der Bank, nachdem er gegen Heidenheim eine tausendprozentige Chance vergeben hat? Kenan Kocak äußerte sich während der Pressekonferenz am Freitag kaum zum Personal für das Spiel gegen Tabellenführer Bochum am Sonntag (13.30 Uhr).

Optionen zum Rotieren sind jedenfalls einige vorhanden bei 96 am Wochenende nach dem 125. Geburtstag des Vereins. Ob es bei Linton Maina für die Startelf reichen wird, wollte Kenan Kocak am Freitag weder dementieren, noch bestätigen.

In den Kader zurückkehren wird Niklas Hult, nachdem er wegen einer Gelbsperre gegen Würzburg aussetzen musste. Der Einsatz von Timo Hübers in der Verteidigung bleibt dagegen weiter fraglich. Wie würdet ihr aufstellen? Nehmt an der Umfrage teil und stimmt für eure bevorzugte Startelf.