User-Aufstellung: Mit welcher Elf soll Hannover 96 bei den Würzburger Kickers starten?

Für Hannover 96 steht am Montag (18.30 Uhr) in der ersten Runde des DFB-Pokals ein ligainternes Duell bei den Würzburger Kickers an. Noch unter der Woche plagten Trainer Kenan Kocak erhebliche Verletzungssorgen, auf der Pressekonferenz am Samstag konnte der Coach jedoch leichte Entwarnung geben. Mit Mike Frantz, Sei Muroya, Michael Ratajczak und Linton Maina sind gleich vier Spieler, die zuletzt angeschlagen waren, wieder fit.

Elez und Hansen fallen sicher aus Ob Kingsley Schindler (Hüftprobleme), Baris Basdas (Oberschenkelprobleme), Tim Walbrecht (Oberschenkelprobleme) und Simon Stehle (Infekt) am Montag zur Verfügung stehen, ist dagegen noch unklar. Josip Elez (Adduktorenprobleme) und Martin Hansen (Handverletzeung) werden sicher ausfallen. An wen würdet ihr die elf Plätze in der Startelf vergeben? Hier könnt Ihr abstimmen!

