Mit Doumbouya im Sturm: So würdet ihr Hannover 96 bei Fortuna Düsseldorf aufstellen

Mit Hannover 96 und Fortuna Düsseldorf treffen am Sonntag (ab 13.30 Uhr hier im SPORTBUZZER-Liveticker) zwei Teams aufeinander, die ihren Aufstiegsambitionen hinterherhinken. Beide Mannschaften haben neun Punkte Rückstand auf das Spitzentrio der 2. Bundesliga und wollen im direkten Duell noch einmal oben angreifen.

Anzeige

Personalprobleme in der Offensive

Doch besonders in der Offensive muss 96-Trainer Kenan Kocak dabei auf einige Spieler verzichten. Auf den Außenbahnen fehlen Patrick und Linton Maina. Und auch in vorderster Font sieht es kaum besser aus. Hendrik Weydandt und Marvin Ducksch hatten unter der Woche muskuläre Probleme. Während Ducksch immerhin ein Kandidat für den Kader sein soll, fällt Weydandt wohl sicher aus. Franck Evina ist ebenfalls noch verletzt. Über den Ersatz im Sturmzentrum sind sich die 96-Fans ziemlich einig - und setzen auf Moussa Doumbouya. Durch die komplette User-Aufstellung könnt ihr euch in der Galerie klicken.