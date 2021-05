Ihr habt abgestimmt! So würdet ihr Hannover 96 gegen den 1. FC Nürnberg aufstellen

Für Hannover 96 geht eine turbulente Saison zu Ende. Der Abgang von Trainer Kenan Kocak steht seit Ende April fest, zur neuen Spielzeit wird Jan Zimmermann Coach der Roten. Im letzten Spiel der laufenden Saison am Sonntag (ab 15.30 Uhr im SPORTBUZZER-Liveticker) können die Niedersachsen bestenfalls den elften Tabellenplatz verteidigen, mehr ist im Duell gegen den 1. FC Nürnberg nicht drin.

Sündermann mit Profidebüt

Der Saisonabschluss ist nach Meinung der SPORTBUZZER-User ein guter Zeitpunkt, um den einen oder anderen jungen Spieler einzusetzen. In der Startelf der Roten seht ihr unter anderem Stürmer Mick Gudra. Dass Torhüter Marlon Sündermann nach acht Jahren im 96-Trikot noch in dieser Spielzeit zu seinem Profidebüt kommt, hat Kenan Kocak bereits vor Wochen bekannt gegeben. Eure gesamte 96-Startelf gegen den Club seht ihr in der Galerie.