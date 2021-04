Doumbouya von Beginn an: So würdet ihr Hannover 96 gegen den 1. FC Heidenheim aufstellen

Hannover 96 hat am Sonntag (13.30 Uhr) den 1. FC Heidenheim zum dritten Heimspiel in Folge zu Gast. Nach der bitteren Pleite gegen die Würzburger Kickers will die Mannschaft von Trainer Kenan Kocak den Trend umkehren. Zuletzt hatten die Roten sechs Spiele in Serie nicht gewonnen.

Damit es endlich wieder einen Dreier für 96 gibt, soll Hannover nach Meinung der SPORTBUZZER-User mit einer Doppelspitze beginnen – allerdings nicht mit Hendrik Weydandt, sondern Moussa Doumbouya neben Marvin Ducksch. Eine weitere Überraschung: Linton Maina sollte nach langer Verletzungspause sein Startelf-Comeback geben. Welche 96-Aufstellung ihr gegen Heidenheim gewählt habt, das seht ihr in der Galerie.