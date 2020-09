Bijol für euch noch kein Startelfkandidat: So würdet ihr 96 in Osnabrück aufstellen

Am Freitagabend (18.30 Uhr) ist Hannover 96 beim VfL Osnabrück zu Gast. Das Team von Kenan Kocak ist sehr ordentlich in die neue Saison gestartet und will das Punktekonto weiter in die Höhe schrauben. Dem Weiterkommen im DFB-Pokal bei den Würzburger Kickers (3:2) folgte der Auftaktsieg in der 2. Bundesliga gegen den Karlsruher SC (2:0).

In Osnabrück wird erstmals auch Neuzugang Jaka Bijol, der von ZSKA Moskau mit Kaufoption ausgeliehen wurde, im 96-Kader dabei sein. Für euch ist der 21-Jährige allerdings noch kein Kandidat für die Startelf - die bewährten Kräfte sollen es erst einmal richten. Aber seht selbst.