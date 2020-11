User-Aufstellung: So würdet ihr Hannover 96 gegen Erzgebirge Aue starten lassen

Weiter geht´s für Hannover 96 in der 2. Bundesliga nach der 1:4 Auswärtspleite bei Greuther Fürth. Am Sonnabend (13 Uhr) ist die Mannschaft von Trainer Kenan Kocak gegen Erzgebirge Aue gefragt. Dabei muss der Coach definitiv auf Mike Frantz und Franck Evina verzichten. Die beiden fallen in diesem Jahr weiterhin komplett aus. Ti­mo Hübers wird ebenfalls ausfallen, für Niklas Hult gibt’s noch eine Minichance auf einen Einsatz im vierten Heimspiel der Saison.

Wir haben euch gefragt, wie ihr Hannover 96 gegen Aue aufstellen würdet. So habt ihr entschieden.