User-Aufstellung: So würdet ihr Hannover 96 bei Greuther Fürth starten lassen

Weiter geht´s für Hannover 96 in der 2. Bundesliga. Am Sonntag (13.30 Uhr) ist die Mannschaft von Trainer Kenan Kocak zu Gast bei der SpVgg Greuther Fürth. Dabei muss der Coach definitiv auf Mike Frantz und Franck Evina verzichten. Sie werden wahrscheinlich „für den Rest der Hinrunde“ ausfallen, sagte Kocak bei der Pressekonferenz vor dem Spiel. Evina hatte sich im Training in dieser Woche einen Teilriss des Außenbandes im rechten Knie zugezogen, Frantz erlitt einen Teilabriss der rückseitigen Oberschenkelmuskulatur.

Außerdem musste der 96-Trainer bis zuletzt noch um die angeschlagenen Verteidiger Niklas Hult und Timo Hübers bangen. Wir haben euch gefragt, wie ihr Hannover 96 in Fürth aufstellen würdet. So habt ihr entschieden.