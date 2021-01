Mit Elez und Weydandt: So würdet ihr Hannover 96 beim 1. FC Nürnberg aufstellen

Auswärts lief es lange Zeit gar nicht gut für Hannover 96. Auf fremdem Platz haben die Roten die ersten vier Saisonspiele allesamt verloren. Danach konnte die Bilanz mit zwei knappen Siegen, einem Remis und dem 0:1 in Heidenheim immerhin etwas aufgebessert werden. Stabil stand bei den Niedersachen im Verlauf der Spielzeit allen voran die Defensive. Mit nur 18 Gegentoren stellen Hübers und Co. die drittbeste Verteidigung der Liga. Doch gerade die muss am Sonntag in Nürnberg definitiv anders aufgestellt werden.

96 muss umbauen

Mit Marcel Franke und Jaka Bijol fehlen gleich zwei Spieler wegen einer Sperre. Unter der Woche folgten weitere schlechte Nachrichten: Am Mittwoch verletzte sich Franke-Ersatzmann Simon Falette im Training und wird vorerst ausfallen. Obwohl Kenan Kocak in der Startelf eigentlich nur zwei Plätze neu vergeben muss, würdet ihr mehrere Änderungen vornehmen. Hier kommt eure 96-Wunschelf gegen Nürnberg!