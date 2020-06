Ihr habt gewählt! So würdet ihr Hannover 96 beim SV Darmstadt 98 aufstellen

Jannes Horn war zuletzt als Linksverteidiger von Hannover 96 gesetzt. In den vergangenen beiden Partien stand der 23-Jährige in der Startelf von Kenan Kocak. Gegen den SV Darmstadt 98 (Sonntag, 13.30 Uhr) wird Horn allerdings gelbgesperrt fehlen. Auch Ersatz-Linksverteidiger Miiko Albornoz wird wegen eines Verstoßes gegen die aktuelle niedersächsische Corona-Regelung am Sonntag nicht zu Verfügung stehen. Wer spielt also links hinten?