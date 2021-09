Ihr habt abgestimmt! So würdet ihr 96 gegen Holstein Kiel aufstellen

Nach einem missglückten Saisonstart sollte bei Hannover 96 nach der Länderspiel-Pause alles besser werden. Sinnbildlich für den erhofften Aufschwung standen beim 1:0-Heimsieg gegen den FC St. Pauli mit Gael Ondoua und Lukas Hinterseer gleich zwei Last-Minute-Neuzugänge der Roten in der Startelf - und machten ihre Sache gut.

Anzeige

Trio fehlt, Hinterseer fit

Am Samstag (13.30 Uhr) soll gegen Holstein Kiel nun der zweite Sieg in Folge her. Personell kann Trainer Jan Zimmermann dabei fast aus dem Vollen schöpfen. Ihm fehlen mit Tom Trybull, Valmir Sulejmani (beide positiver Corona-Test) und Mike Frantz (Oberschenkel-Blessur) drei Spieler. Nach Problemen am Sprunggelenk ist auch Lukas Hinterseer gegen Kiel einsatzbereit - und soll eurer Meinung nach auch wieder in der ersten Elf stehen. Wie ihr die Roten im Duell mit den "Störchen" aufstellen würdet, erfahrt ihr hier.