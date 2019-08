User-Aufstellung: So würdet Ihr Hannover 96 gegen Jahn Regensburg aufstellen

Zweiter Spieltag, erstes Heimspiel: Hannover 96 empfängt am Samstag (15.30 Uhr) den SSV Jahn Regensburg in der heimischen HDI-Arena. Um einen möglichen Fehlstart zu vermeiden, muss 96 gegen die gut in die Saison gestarteten Regensburger (3:1-Heimsieg über den VfL Bochum) einen Sieg einfahren. Sollte dieser gelingen, darf sich das Team von Trainer Mirko Slomka über einen Mannschaftsabend auf dem Maschseefest freuen.

Doch um Mirko Slomka geht's an dieser Stelle ausnahmsweise mal nicht, denn hier seid Ihr die 96-Trainer - und Ihr habt Euch für die Partie gegen den Jahn für elf Rote entschieden, denen Ihr den Heimsieg gegen den (ja, das Tableau ist noch nicht wirklich aussagekräftig) aktuellen Tabellenführer der 2. Bundesliga.