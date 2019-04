Mit Soto und Muslija: So würdet ihr Hannover 96 gegen Gladbach aufstellen 

Am Samstag (15.30 Uhr) empfängt Hannover 96 die Borussia aus Mönchengladbach. Die Roten wollen sich für zuletzt ordentliche Auftritte endlich mal wieder belohnen und etwas Zählbares mitnehmen. Unter Trainer Thomas Doll hat die Mannschaft schließlich erst drei Punkte geholt - es wäre also mal wieder an der Zeit, zu punkten.

Vor dem Spiel haben wir euch - wie üblich - gefragt, mit welcher Aufstellung 96 gegen Gladbach spielen sollte. Auffällig: Ihr wollt, dass Thomas Doll auf die Jugend setzt. Sebastian Soto, Linton Maina und Florent Muslija sollen in der Startelf stehen!