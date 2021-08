Stimmt ab! Wie würdet ihr Hannover 96 gegen Heidenheim aufstellen?

Hannover 96 ist im Heimspiel gegen den 1. FC Heidenheim am Freitag (18.30 Uhr) "in der Bringschuld", wie Trainer Jan Zimmermann auf der Pressekonferenz am Donnerstag betonte. Nach zwei ganz schwachen Auftritten gegen die Aufsteiger Hansa Rostock (0:3) und Dynamo Dresden (0:2) ist eine erhebliche Leistungssteigerung zwingend notwendig, um zu punkten.

"Wir gehen mit dem klaren Ziel in das Spiel zu gewinnen", sagt Zimmermann, der auf Niklas Hult und Sebastian Stolze verzichten muss. Dafür sind Linton Maina, Sebastian Kerk und Neuzugang Maximilian Beier wieder beziehungsweise erstmals Optionen.