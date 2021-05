Jetzt abstimmen! Wie würdet ihr Hannover 96 gegen den FC St. Pauli aufstellen?

In der 2. Bundesliga steht der vorletzte Spieltag an: Hannover 96 gastiert am Sonntag (ab 15.30 Uhr im SPORTBUZZER-Liveticker) beim FC St. Pauli. Für beide Teams geht es mit einem Blick auf die Tabelle um nichts mehr, doch die aktuelle Form spricht deutlich für die Hausherren. Am Millerntor feierten die St. Paulianer sechs Siege in den vergangenen sieben Heimpartien und spielen zudem die beste Rückrunde der Liga. Hannover dagegen holte gerade einmal einen Zähler in den vergangenen fünf Auswärtsspielen.

Personelle Fragezeichen bei 96

Zudem gibt es bei den Roten personell noch ein paar Fragezeichen. Timo Hübers (Adduktoren) und Baris Basdas (Oberschenkel) hatten in den letzten Trainingseinheiten Probleme und könnten für das Spiel am Sonntag ausfallen. Ob Marcel Franke nach seiner Muskelverletzung wieder zum Einsatz kommen kann, ist ebenfalls fraglich. Sicher nicht mit dabei sein wird Michael Esser. Der Keeper hat die Hotel-Quarantäne wegen anhaltender Beschwerden an der Hüfte verlassen.