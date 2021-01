Never change a winning team? So würdet ihr Hannover 96 gegen den FC St. Pauli aufstellen

Endlich ist es mal was geworden mit zwei Siegen in Folge in dieser Saison: Hannover 96 ist im Jahr 2021 noch ohne Punktverlust - dem satten 4:0 gegen den SV Sandhausen ließ die Kocak-Elf ein knappes 2:1 beim SV Darmstadt folgen. Ist damit der Knoten geplatzt bei den Roten? Für große Jubelsprünge ist es wohl noch zu früh, stabilisiert hat sich die Mannschaft aber unübersehbar.

Das sehen auch die 96-Fans - und schenken der Mannschaft immer mehr Vertrauen. Wir wollten von den SPORTBUZZER-Usern wissen, welche Elf sie am Samstag gegen den FC St. Pauli ins Rennen schicken würden. Und die Ergebnisse fielen so eindeutig aus wie selten in dieser Saison. Besonders in der Defensive gibt aus eurer Sicht keinerlei Anlass zu Veränderungen.