SPORTBUZZER-User: Haraguchi-Tor gegen Heidenheim hätte zählen müssen

Geärgert haben sich auch zahlreiche 96-Fans, die die Entscheidung des Schiedsrichtergespanns nicht nachvollziehen können. Fest steht: Jedes erzielte Tor wird vom VAR überprüft. Aber war der Eingriff in dieser Situation richtig? Knapp 69 Prozent der SPORT BUZZER-User stimmen in einer Umfrage dafür, dass der Videoschiri niemals hätte das Tor zurücknehmen dürfen. Die Abseitsstellung von Muroya und der Kopfballtreffer von Haraguchi lagen viel zu weit auseinander. Nur zehn Prozent meinen, dass die Schiedsrichter richtig gehandelt haben: Abseits ist nun mal Abseits. Die restlichen Umfrage-Teilnehmer sind sich unsicher. Etwa 17 Prozent tendieren eher dazu, dass das Tor hätte zählen müssen – rund vier Prozent sagen eher nicht.

Es war die Aufreger-Szene in der Partie zwischen Hannover 96 und dem 1. FC Heidenheim: Genki Haraguchi köpft in der 61. Minute zur 2:1-Führung ein. Großer Jubel bricht aus, doch der Treffer zählt nicht. Der Videoschiedsrichter hatte eine Abseitsposition von Sei Muroya im Spielaufbau erkannt. Die Szene lag allerdings schon 20 Sekunden zurück. Die 96-Führung wird aberkannt – 96-Trainer Kenan Kocak ist stinksauer. Hannover verlor danach immer mehr den Faden und das Spiel mit 1:3 .

Wie stark hat die Entscheidung die Partie beeinflusst?

Nachdem der Haraguchi-Treffer zurückgenommen wurde, wirkte 96 angeschlagen und unkonzentriert. In der Folge musste Keeper Michael Esser noch zweimal hinter sich greifen. Die Mehrheit der SPORTBUZZER-User ist sich sicher: Hannover hätte gegen Heidenheim gewonnen, wenn das Tor des Japaners gezählt hätte (58 Prozent). Die Partie wäre nach der 96-Führung offen geblieben und das Spiel hätte in beide Richtungen kippen können, sagen 32 Prozent der Umfrage-Teilnehmer. Nur zehn Prozent meinen, dass Hannover 96 die Partie so oder so noch verloren hätte.

Nach der Niederlage stehen Coach Kocak und Sportchef Gerhard Zuber stark in der Kritik. Ein Gespräch mit Profiboss Martin Kind ergab, dass beide vorerst im Amt bleiben. Damit dies auch noch länger so bleibt, wäre ein Sieg gegen den VfL Bochum (Sonntag, 13.30 Uhr) immens wichtig. Die Roten haben seit sieben Spielen nicht mehr gewonnen. Was meint ihr: Sind Kenan Kocak und Gerhard Zuber noch die richtigen für Hannover 96? Hier könnt ihr abstimmen.

