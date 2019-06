User-Meinung: 96-Profi Walace soll gehen - vor allem wenn ein gutes Angebot eingeht

Was tun mit einem Profi-Fußballer, dessen Qualität nicht präsent ist, wenn sie gebraucht wird? Entgegen der Erfahrung, die die 96-Trainer André Breitenreiter, Thomas Doll oder etwa Markus Gisdol oder Christian Titz beim HSV machten, glaubt Mirko Slomka daran, dass er Walace hinkriegen kann. "Manchmal gibt ein neuer Trainer neue Impulse", so seine Hoffnung.

Fördern statt verkaufen: So plant Mirko Slomka mit den Sorgenkindern von Hannover 96

"Für ihn und für uns wäre es besser..."

Sein Verbleib ist nicht sicher. Mit den Beratern ist der Verein im Austausch. "Über seine Qualität müssen wir uns nicht unterhalten", betont Slomka. Diese will er in seinen Reihen wissen, wenn 96 um den direkten Wiederaufstieg in die Bundesliga konkurriert. "Für ihn und für uns wäre es besser, wenn er bei Hannover 96 eine gute Leistung abruft. Wenn er seine Leistung bringt, dann bringt es ihm und uns nur Vorteile", sagt er.

Viel Kredit bei den Fans hat der brasilianische Nationalspieler nicht mehr. Das zeigt jetzt auch das Umfrage-Ergebnis zu der Frage, wie 96 mit dem 24-Jährigen umgehen soll. Nicht mal ein Fünftel der Teilnehmer würde ihn halten wollen.