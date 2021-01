User-Noten: 96-Verteidiger Sei Muroya schneidet gegen den KSC noch am besten ab

Hannover 96 hat das Duell mit dem Karlsruher SC am Mittwochabend mit 0:1 verloren. Die Roten starten gut in die Partie, Genki Haraguchi (7.) und Marvin Ducksch (10.) verpassten aber die frühe Führung. In der 18. Minute klärte Sei Muroya im eigenen Fünfmeterraum, kurz vor der Pause prüfte Karlsruhe 96-Keeper Michael Esser mit einem Schuss aus spitzem Winkel (45.). Dazwischen vergab Schindler noch eine Chance per Kopf (26.).

Trotz miserabler Platzverhältnisse blieb das Spiel auch in der zweiten Hälfte unterhaltsam. Marvin Ducksch scheiterte aber an Schlussmann Marius Gersbeck (58.). 25 Minuten vor dem Ende verlängerte Schindler eine Ecke per Kopf ins eigene Netz. 96 kam zwar nochmal, aber auch Joker Hendrik Weydandt konnte den KSC-Keeper nicht überwinden (80.). Wie nach jeder 96-Partie konntet ihr die Leistung der einzelnen Spieler (zu den SPORTBUZZER-Noten) selbst benoten. Hier ist das Ergebnis.