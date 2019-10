Nur ausreichend bis durchschnittlich: So habt ihr die 96-Profis gegen Osnabrück bewertet

Auswärts ordentlich, zu Hause erfolglos: Hannover 96 kommt in der 2. Fußball-Bundesliga einfach nicht richtig in Tritt. Die Mannschaft von Trainer Mirko Slomka kam im Niedersachsen-Duell gegen den VfL Osnabrück am Sonntag nicht über ein 0:0 hinaus. Statt um die Aufstiegsplätze mitzuspielen, droht dem Erstliga-Absteiger mit nur zwölf Punkten nun immer mehr eine Saison im Mittelmaß oder sogar im Abstiegskampf.

„Der Punkt ist natürlich zu wenig für uns, was unsere Ansprüche angeht", ärgerte sich Mittelfeldspieler Marc Stendera.