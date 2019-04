Endlich wieder mit "Eddy": So habt Ihr die 96-Profis gegen Mainz 05 bewertet

Es war zwar nicht die ganz hohe Fußballkunst und der 1:0-Heimsieg von Hannover 96 über den 1.FSV Mainz 05 war sicherlich ziemlich glücklich errungen, doch am Ende des Tages kräht dem "Wie" kein Hahn mehr nach. Endlich wieder drei Punkte geholt, nur das zählte nach dem Abpfiff für die "Roten", die an diesem Tag nicht mit hängenden Köpfen vom Platz trotteten. Und wenn dann auch noch Edgar Prib nach zwei Seuchenjahren mit zwei aufeinanderfolgenden Kreuzbandrissen an diesem Sieg seinen Beitrag leisten konnte, dann kann man schon fast von einem perfekten Tag für Schwarz-Weiß-Grün reden.