User-Noten: Wie bewertet Ihr die Leistung der 96-Spieler gegen Erzgebirge Aue?

Ducksch vergibt Chance um Chance

Von Beginn an wirkten die Niedersachsen engagierter als vergangene Woche in Fürth. Die erste gute Chance hatte Marvin Ducksch bereits in der fünften Minute, doch der Stürmer scheiterte mit seinem Flachschuss an Aue-Keeper Martin Männel. Nach einer guten halben Stunde kamen auch die Veilchen erstmals gefährlich vor das Tor von Michael Esser. Mit einer starken Parade verhinderte der 96-Keeper die Führung der Gäste (32.). Von nun an setzten beide Teams immer wieder Akzente im gegnerischen Strafraum. Die besten Möglichkeiten der Roten vergab Marvin Ducksch jedoch allesamt.