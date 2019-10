User-Noten: Bewertet die Spieler von Hannover 96 gegen den KSC

Hannover 96 kommt nicht über 3:3-Unentschieden beim Karlsruher SC hinaus. Wohl bester 96-Spieler auf dem Platz war Hendrik Weydandt. Gerade mit seinem Auftritt in der ersten Hälfte konnte der Stürmer, der zuletzt wenig Beachtung von Trainer Mirko Slomka fand, überzeugen. Im zweiten Durchgang ließ er nach, wie die meisten seiner Mitspieler.

Nach nur sechs Minuten brachte Weydandt den Ball im KSC-Tor unter. Karlsruhe glich vom Punkt aus, Marvin Ducksch stellte den alten Abstand kurz vor dem Pausenpfiff ebenfalls aus elf Metern wieder her. Nach einer hitzigen Schlussphase, in der Torwart Ron-Robert Zieler noch die gelb-rote Karte sah, endete das Spiel 3:3-Remis. Wie habt ihr die 96-Spieler in Karlsruhe sehen? Hier könnt ihr sie bewerten.