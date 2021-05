User-Noten: Wie bewertet ihr die Leistung der 96-Profis gegen Darmstadt 98?

Hannover 96 verliert am 31. Spieltag der 2. Fußball-Bundesliga sein Heimspiel gegen den SV Darmstadt mit 1:2. Nachdem in der ersten Hälfte kaum Torraumszenen zu verzeichnen waren, gingen die Roten mit dem ersten echten Torschuss durch Marvin Ducksch (50.) im zweiten Durchgang in Führung. Die Partie nahm mit der 96-Führung Fahrt auf, vor allem die Lilien wurden nun stärker.

Nur fünf Minuten nach der 96-Führung glichen die Hessen durch Marvin Mehlem (55.) die Partie wieder aus. In der 68. Minute drehte das Team von Trainer Markus Anfang das Spiel. Mathias Honsak fiel ein unglücklicher Abwehrversuch von Rückkehrer Timo Hübers genau vor die Füße, der ließ sich nicht lange bitten und netzte den Ball aus kurzer Entfernung ein. Hannover stellte in der Schlussphase noch einmal auf Attacke um, Kenan Kocak wechselte offensiv. Am ENdergebnis änderte das jedoch nochts mehr.