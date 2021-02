User-Noten: Wie bewertet ihr die Leistung der 96-Profis bei Eintracht Braunschweig?

Hannover 96 hat das 176. Niedersachsen-Derby für sich entschieden. In einem zweikampfintensiven Spiel setzten sich die Roten mit 2:1 (2:1) gegen Erzrivale Eintracht Braunschweig durch. Nach schwachem Beginn lag die Kocak-Elf zunächst zurück. Rund eine Viertelstunde nach dem Anpfiff brachte Winter-Neuzugang Dong-Won Ji die Hausherren in Führung (17.).

96 dreht das Spiel

Zu eigenen Abschlüssen kamen Twumasi und Co. in der Anfangsphase überhaupt nicht. Im Verlauf der ersten Halbzeit wurden die Gäste dann aber besser - und belohnten sich gleich doppelt! Nur zwei Minuten nach Sulejmanis Ausgleichstreffer (34.) brachte Marvin Ducksch (36.) die Hannoveraner in Front. In der zweiten Hälfte gab es wenig Chancen auf beiden Seiten. Die beste Möglichkeit für einen weiteren Treffer hatte 96-Stürmer Marvin Ducksch zwölf Minuten vor dem Schlusspfiff. Am Ende blieb es aber beim 2:1.