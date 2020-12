User-Noten: Wie bewertet ihr die Leistung der 96-Profis gegen den HSV?

Hannover 96 gelingt beim Hamburger SV der lang ersehnte Befreiungsschlag. Nach zuletzt vier Partien ohne Sieg konnte die Kocak-Elf im Volksparkstadion endlich wieder einen Dreier feiern. Besonders in Halbzeit zwei hatten die Roten allerdings Glück, dass die Hanseaten ihre Chancen zum Ausgleich nicht nutzen konnten (zum Spielbericht).

Anzeige

Weydandt trifft, Esser bärenstark

An diesem Nachmittag hat bei Hannover so ziemlich alles gepasst. Schon nach 13 Minute brachte Hendrik Weydandt die Niedersachsen mit seinem Abstauber in Front. 96 machte seine Sache gut und durfte ab der 25. Minute sogar in Überzahl spielen. Nachdem Sonny Kittel Sei Muroya gleich zweimal binnen zwölf Minuten von den Beinen geholt hatte, flog er mit gelb-rot vom Platz. In Durchgang zwei begann die Defensive der Roten dann aber zu wackeln. Gleich mehrmals kamen die Hanseaten gefährlich vor das Tor der Gäste. Dass Hannover die 1:0-Führung über die Zeit bringen konnte, haben sie allen voran Keeper Michael Esser zu verdanken.

Wie bewertet ihr die Leistung der 96-Profis? Hier könnt ihr abstimmen!