User-Noten: Wie bewertet ihr die 96-Spieler nach dem 0:1 gegen Schalke 04?

Spiel 27 in der Saison 2018/19, Niederlage Nummer 19. Erst 14 Punkte auf der Habenseite, dazu die verheerende Torbilanz von 24:62. Keine Frage, es sieht ganz schlecht aus für Hannover 96 in Sachen Klassenverbleib in der 1. Bundesliga. Nach dem 0:1 im Kellerduell gegen den FC Schalke 04 ist die Hoffnung auf ein Minimum zusammengeschrumpft.

Noten vergeben

Die Roten haben sich gegen die Knappen gewehrt, das auf jeden Fall. Aber zu einem Treffer hat es gegen einen insgesamt harmlosen Gegner nicht gereicht. Wie habt Ihr die Leistung der Jungs von Thomas Doll gesehen? Wie immer seid nach dem Abpfiff ihr gefragt - vergebt Eure Noten.